В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бывший тренер Кличко: «Боя Джошуа – Усик не будет, забудьте»
Сергей Городничев не верит, что стороны смогут договориться
15:42
Сергей Городничев / фото - Bursak Boxing Team
Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко, в интервью YouTube каналу ZeRingШоу поделился своими мыслями относительно следующего титульного боя Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Пока Фьюри не разберется с Джошуа, никаких левых боев не будет. Возможно, я ошибаюсь. Там вот этот Уайлдер, арбитражный суд, но это ни о чем не говорит. Никто не хочет терять пояса, это риск. Не будет боя Джошуа – Усик, забудьте. Просто если поединок состоится, то Усик его сольет за бабки. Он прекрасно понимает, что не выиграет этот бой. При чем здесь вообще WBO? Бой Усик – Джойс санкционировала WBO? Где он?
Например, Ковалев говорил, что Альваресу слил бой. Для Украины это тоже большие деньги, если Усик сольет. Я уже говорил, что такое «слить бой». Это не ставить на букмекерские компании, а просто выйти и проиграть».
Напомним, ранее Городничев сравнил Владимира Кличко и Василия Ломаченко.