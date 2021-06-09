Бывший тренер Кличко: «Боя Джошуа – Усик не будет, забудьте»

Сергей Городничев / фото - Bursak Boxing Team

Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко, в интервью YouTube каналу ZeRingШоу поделился своими мыслями относительно следующего титульного боя Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Например, Ковалев говорил, что Альваресу слил бой. Для Украины это тоже большие деньги, если Усик сольет. Я уже говорил, что такое «слить бой». Это не ставить на букмекерские компании, а просто выйти и проиграть».