Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»

Василий Ломаченко / фото - AFP

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что экс-чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) нужно поработать с профессиональным психологом.

Я уже говорил, что Ломаченко надо лечить психологу. Зачем вы набираете в команду людей, которые уже отработали свой лимит времени и профессиональных качеств? Этот психолог [Андрей Колосов] - хороший дядька, я его знаю. Он классный, но уже не тянет на этот уровень. Его надо менять».