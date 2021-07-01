Камбосос недоволен разговорами о реванше Ломаченко с Лопесом: «Они могут устроить его, когда я покончу с Теофимо»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Сергей Городничев считает, что украинцу необходимо поработать со специалистом
13:00
Василий Ломаченко / фото - AFP
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что экс-чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) нужно поработать с профессиональным психологом.
«Папу там тоже надо перезагрузить, хотя я не знаю, что там у них происходит. Скорее всего, папа говорит одно, а Вася делает другое - такое складывается впечатление. Почему я пришел к такому мнению? Потому что Василий вышел на бой [с Теофимо Лопесом] с травмой, а папа ему сказал: "Не боксируй".
Я уже говорил, что Ломаченко надо лечить психологу. Зачем вы набираете в команду людей, которые уже отработали свой лимит времени и профессиональных качеств? Этот психолог [Андрей Колосов] - хороший дядька, я его знаю. Он классный, но уже не тянет на этот уровень. Его надо менять».
Карл Фрэмптон считает, что Василий Ломаченко смог создать свой собственный боксерский стиль.