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Бывший тренер Владимира Кличко: «В хэвивейте сейчас игра Фьюри. Усик и рядом не стоит»

Городничев предсказывал отказ «Цыганского короля» от реванша с Кличко
Бокс Профессиональный бокс
10:54
Бывший тренер Владимира Кличко: «В хэвивейте сейчас игра Фьюри. Усик и рядом не стоит»
Усик и Фьюри / Фото: Sky Sports

Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что в ближайшее время в супертяжелом весе будет доминировать и диктовать условия чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO). Отметим, что британец 24 июля проведет третий поединок против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO)

Об этом Городичев в прямом эфире ресурса «Боксерская правда» в Instagram:

Почему Фьюри не вышел на реванш с Володей? Был плакат, мы готовились. Когда мы были в тренировочном лагере, я смотрю – что-то не то. Подхожу и говорю: «Володя, по-моему, боя не будет», и он смеется. Тут кипишь в лагере: «Что случилось?» Я сразу сказал, что боя не будет. Мне никто не верил.

Сейчас Володя подаст иск в арбитражный суд – и что, обяжут провести матч-реванш? Бред это все с этим Уайлдером. Людей послушаешь – они не разбираются в бокса, а только читают в интернете и говорят, что будет бой 14 сентября. Да хоть 20-го. Запомните, в хэвивейте сейчас игра Фьюри. Это мое личное мнение. Усик вообще там рядом не стоит, пусть забудет на два года.

Напомним, Городничев также рассказал, что именно «Цыганский король» может вновь сделать Владимира чемпионом мира.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри Владимир Кличко

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