Чарло не без проблем выиграл у Монтиэля
Чарло бросил вызов Головкину и Альваресу
Боксер в непростом бою победил Монтиэля
10:50
Джермалл Чарло / фото - Sport 24\7
Чемпион мира в средней весовой категории Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) после победы над Хуаном Монтиэлем (22-5-2, 22 КО) назвал имена следующих желаемых соперников. Слова американца приводит Ring TV.
«Средний вес – это мой дивизион. Я хочу объединить титулы. Я хочу выйти в ринг с Геннадием Головкиным, хочу привезти его в Хьюстон. Я желаю подраться с Канело здесь, в Хьюстоне, если он захочет спуститься в средний вес. Это моя весовая категория.
Головкину предстоит унификация, так что, возможно, мы подеремся за все эти пояса. Или же, если Риота Мурата победит, я подерусь с победителем. Знаете, что делают львы, когда они охотятся? Есть разница между преследованием добычи и охотой. Мы на охоте.
Я намерен остаться здесь. Я буду править средним весом. Это была моя четвертая защита титула, а дальше их будет еще больше. Я молод и голоден. Я готов».
Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в следующем поединке подерется против Риоты Мурата (16-2, 13 КО).
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