Чарло бросил вызов Головкину и Альваресу

Джермалл Чарло / фото - Sport 24\7

Чемпион мира в средней весовой категории Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) после победы над Хуаном Монтиэлем (22-5-2, 22 КО) назвал имена следующих желаемых соперников. Слова американца приводит Ring TV.

Головкину предстоит унификация, так что, возможно, мы подеремся за все эти пояса. Или же, если Риота Мурата победит, я подерусь с победителем. Знаете, что делают львы, когда они охотятся? Есть разница между преследованием добычи и охотой. Мы на охоте.

Я намерен остаться здесь. Я буду править средним весом. Это была моя четвертая защита титула, а дальше их будет еще больше. Я молод и голоден. Я готов».