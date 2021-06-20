Чарло не без проблем выиграл у Монтиэля

Джермалл оказался хуже функционально готовым чем претендент





Чарло - Монтиэль / Фото: Boxing Insider.com

В Хьюстоне (США) чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) выиграл решением судей у мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля (22-5-2, 22 KO).



Чарло в начале боя занял центр ринга, работая джебом и планомерно разбивая оппонента. В концовке первой трехминутки оба боксера даже устроили размен ударами на ближней дистанции.

Начиная с третьего раунда претендент почувствовал, что опасность удара Чарло преувеличена и поэтому он начал чаще жестко отвечать. Но в пятой трехминутке чемпион потряс Монтиэля и с этого момента Джермалл избивал его три раунда.

С восьмого раунда Монтиэль снова пошел в атаку и постоянно пользовался ошибками сильно уставшего Чарло. Джермал не лучшим образом выглядел и в 11-12 раундах, ведь он был обессилен.

Но судьи дали Чарло уверенную победу со счетом: 119:109, 119:109 и 120:108.