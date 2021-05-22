Джермалл Чарло отказывается драться с Андрейдом
Чарло: «Согласен с Канело, Андраде – ужасный боец»
Чемпион WBC высказался о перепалке бойцов
11:08
Джермалл Чарло / фото - Getty Images
Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) в интервью BoxingInside высказался о перепалке обладателя титула WBO Деметриуса Андраде (20-0, 18 КО) с мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) во время последней пресс-конференции.
«Парням нужно влияние и внимание. Иногда их поведение осуждают, но они все равно это делают. Андраде необходимо делать подобные вещи, чтобы быть актуальным.
Его никто не знает и никому нет дела до его поединков. Вот почему он находится в плохом положении. Как Альварес сказал: «Он ужасный боец», я с ним согласен».
Напомним, ранее Чарло высказался о потенциальном поединке против Геннадия Головкина.
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