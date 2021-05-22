Чарло: «Согласен с Канело, Андраде – ужасный боец»

Джермалл Чарло / фото - Getty Images

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) в интервью BoxingInside высказался о перепалке обладателя титула WBO Деметриуса Андраде (20-0, 18 КО) с мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) во время последней пресс-конференции.

Его никто не знает и никому нет дела до его поединков. Вот почему он находится в плохом положении. Как Альварес сказал: «Он ужасный боец», я с ним согласен».