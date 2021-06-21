Чарло: «Я не был потрясен в бою с Монтиелем!»

Американец категорически не согласен с мнением общественности

Фото: wrapspots.com

Чемпион WBC в среднем весе (до 72.6 кг), американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) категорически не согласен с мнением части общественности, посчитавшей, что он был потрясен в 8-ом раунде боя с мексиканцем Хуаном Монтиелем (22-5-2, 22 КО), который прошел на минувших выходных в Техасе.

Американца цитирует издательство boxingnews24.com:

«Этот чувак никогда не доходил до поздних раундов, однако он смог на эмоциях внести некоторые коррективы. Вот как я смотрю на это. Мой тренер Ронни Шилдс сказал мне после боя: «Парень изменил план, однако ты ответил ему тем же и одержал победу». Меня никогда не потрясали, перестаньте говорить об этом! Такого не было. Мне пришлось внести правки, поскольку в меня постоянно въезжали головой. Ничего не хочу отнимать у Монтиеля, он настоящий воин и отлично подготовился, но все изменилось из-за удара головой, после которого я уже не мог двигаться».

Статистика ударов в поединке Джермалл Чарло – Хуан Монтиель.