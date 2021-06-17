Андерсон Силва: «Думаю, что с ММА все кончено»
Чавес-младший: «Хочу нокаутировать Силву в первую секунду первого раунда»
Мексиканский средневес отметил возраст своего визави
17 июня 22:52
Чавес-младший и Силва / Фото - badlefthookМексиканский средневес Хулио Сезар Чавес-младший (52-5, 34 КО) поделился ожиданиями от поединка с легендарным экс-чемпионом UFC в среднем дивизионе бразильцем Андерсоном Силвой.
Цитирует мексиканца GARNEKSPORTS.
«Я надеюсь на нокаут. Я знаю, что он не лучше меня – он меньше боксировал. Ему 45, он немного стар, но Маркес нокаутировал Пакьяо, когда ему было 42. Я не хочу говорить о его возрасте, но время влияет на ноги. Я хочу нокаутировать его в первую секунду первого раунда. Это будет настоящий бой».
Напомним, ранее бойцы уже подписали контракт на поединок, который состоится 19 июня в Мексике.