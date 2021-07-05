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Чавес-младший не собирается завершать карьеру

Мексиканец озвучил свои цели в боксе
Бокс Профессиональный бокс
14:00
Чавес-младший не собирается завершать карьеру
Хулио Сезар Чавес-младший / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (52-5-1, 34 КО) признался, что не расстроился из-за поражения в боксерском поединке ветерану смешанных единоборств бразильцу Андерсону Сильве (2-1, 1 КО в боксе) и не думает о завершении карьеры.

Мексиканца цитирует издательство boxingscene.com:

«Я не расстраиваюсь и не собираюсь завершать карьеру. Пока не решу для себя, что пора остановиться и уйти на пенсию, я буду продолжать выступать».

Также Хулио озвучил цели, которых хочет достигнуть в боксе:

«Я хочу провести 100 боев. Это будет сложно сделать, потому что придется драться минимум по два раза в год, но я готов это делать даже бесплатно. Сегодня сложно провести 100 боев, но я не сомневаюсь, что достигну своей цели».

Хулио Сезар Чавес (107-6-2, 85 КО) хочет, чтобы его сыновья Хулио-младший и Омар (38-6-1, 25 КО) завершили карьеру.

Рене Тер Велде
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Хулио Сезар Чавес-младший Андерсон Силва

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