Андерсон Силва: «Не может быть такого, чтобы я вышел в ринг и не выложился на максимум»
Чавес-младший о бое с Силвой: «Можно было дать ничью»
Хулио не считает себя проигравшим
14:05
Хулио Сезар Чавес / Фото: USA TODAY Sports
Бывший чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший (52-5-1, 34 КО) прокомментировал abcnews.go.com свое поражение в поединке против Андерсона Силвы (2-1, 1 КО).
«Я думаю, что можно было дать ничью. У меня не получалось выбросить больше ударов. Силва не причинил мне большого урона. Было несколько раундов, когда инициатива переходила от одного к другому».
Напомним, согласно статистике точных ударов, Силва уверенно выиграл бой.
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