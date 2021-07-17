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Чеботарь одержал очередную победу, не сумев нокаутировать соперника
Боксер из Узбекистана выстоял против «Рыжего Льва»
22:27
Василий Чеботарь / фото - Euro
На вечере бокса промоутерской компании К2 Promotions в Киеве проспект первого полусреднего веса Василий Чеботарь (9-0, 3 КО) одержал 9-ю победу.
Бой против боксера из Узбекистана Элдорбека Саидова (5-6-2, 3 КО) прошел всю дистанцию. «Рыжий Лев» не смог поразить соперника точным попаданием, но убедил всех судей в своей победе.
19-летний Чеботарь в предыдущем бою победил досрочно чемпиона Европы по кикбоксингу.
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