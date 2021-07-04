Лебедев: «Мне кажется, Усику будет удобно с Джошуа»
Чемберс: «Усик – Джошуа – тяжелый бой»
Супертяжеловес назвал сильные стороны соперников
12:58
Эдди Чемберс / фото - Real Combat Media
Бывший претендент на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе Эдди Чемберс (42-5, 23 КО) высказался о предстоящем титульном поединке Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). В своем Twitter боксер назвал сильные стороны обоих соперников.
«Тяжелый бой. Усик может использовать углы. Джошуа должен использовать габариты и прессинговать»
Свое мнение о поединке Усика ранее высказал Эрик Молина.