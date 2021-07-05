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«Чемпион». Лучшие моменты карьеры Ломаченко

Сможет ли Лома вновь подняться на вершину?
Бокс Профессиональный бокс
20:17
«Чемпион». Лучшие моменты карьеры Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: ESPN

Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) стал чемпионом мира в трех весовых категориях за 12 поединков на профи ринге. После поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) в середине октября 2020 года многие поставили на украинце крест.

Но «Хай-Тек» в поединке с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) доказал всему миру, что он еще в порядке. В Instagram аккаунте Ломаченко и Александра Усика (18-0, 13 KO) опубликовали видео с лучшими моментами легендарной карьеры Ломы:

Чемпион

Казалось, что вскоре у украинца появится возможность вернуть утраченные в бою с американцем титулы. Глава Top Rank Боб Арум сообщил о переговорах по поводу реванша Лопеса против Ломы. Но позже появилась информация из команды абсолютного чемпиона легкого веса о том, что поединок с небитым чемпионом WBC Девином Хэйни (26-0, 15 KO) выглядит предпочтительнее. 

Сможет ли Лома вновь вернуть себе пояса легкого веса? Пишите ваше мнение в комментариях.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес Девин Хэйни Боб Арум

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