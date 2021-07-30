Чемпион UFC хочет подраться против Сауля Альвареса

У Канело последнее время много претендентов

Камару Усман / фото - Bloody Elbow

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман (20-1) высказался о бое против лидера рейтинга Р4Р Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). «Нигирейский Кошмар» готов провести поединок против экс-чемпиона мира в 4-х весовых категориях. Слова бойца ММА приводит Bloody Elbow.

«Я могу делать все, что захочу. Я не проявляю неуважение к Канело – он один из лучших и величайших боксеров своего поколения.

Я уважаю его и считаю феноменальным чемпионом. Но я также знаю, что получаю все, что бы ни задумал.

Так что, если такой шанс представится в будущем, может быть, мы станцуем. Посмотрим»

Недавно стало известно, что экс-соперник Канело попросил у него реванш в полутяжелом дивизионе.