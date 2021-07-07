Тим Цзю: «Предстоящий поединок может стать моим последним в Ньюкасле или даже в Австралии»
«Чемпионы, я иду за вами». Тим Цзю назвал имя следующего соперника
Боксер защитил пояс WBO Global
17:47
Тим Цзю / фото - Boxing Scene
Австралийский боксер Тим Цзю (19-0, 15 КО), который накануне защитил пояс WBO Global, победив Стива Спарка (12-2, 11 КО), поделился дальнейшими планами. Сын абсолютного чемпиона мира намерен в будущем завоевать титул чемпиона мира. Об этом Цзю сообщил сразу после поединка.
«Неплохо провел этот бой. У меня одна цель – боксировать с тем, кто находится выше меня в рейтинге. Это мой дивизион. Соперник держался молодцом, я это уважаю.
Чемпионы, я за вами иду. Это моя арена, мне все очень понравилось.
Хочу сразиться с Лиамом Смитом. Тут есть политический момент. Смит создал проблемы Саулю Альваресу. Было неплохо заполучить такого соперника в свое резюме».
Костя Цзю ранее сообщил, что намерен открыть собственный промоушн.
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