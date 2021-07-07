«Чемпионы, я иду за вами». Тим Цзю назвал имя следующего соперника

Тим Цзю / фото - Boxing Scene

Австралийский боксер Тим Цзю (19-0, 15 КО), который накануне защитил пояс WBO Global, победив Стива Спарка (12-2, 11 КО), поделился дальнейшими планами. Сын абсолютного чемпиона мира намерен в будущем завоевать титул чемпиона мира. Об этом Цзю сообщил сразу после поединка.

Чемпионы, я за вами иду. Это моя арена, мне все очень понравилось.

Хочу сразиться с Лиамом Смитом. Тут есть политический момент. Смит создал проблемы Саулю Альваресу. Было неплохо заполучить такого соперника в свое резюме».