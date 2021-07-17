Черкашин вернется в ринг 17 июля
Черкашин и Бонелли уложились вес накануне очного противостояния
Поединок в среднем дивизионе состоится на территории Польши
08:18
Федор Черкашин / Фото - FacebookУкраинский проспект среднего веса Федор Черкашин (17-0, 11 КО) и 43-летний аргентинец Дамианом Бонелли (24-8, 20 КО) взвесились накануне поединка. Об этом сообщает Ring Polska.
25-летний украинец и его оппонент показали одинаковый вес. Бой состоится 17 июля в польском городе Сувалки.
Результаты взвешивания боксеров:
Федор Черкашин – 73,5 кг
Дамиан Бонелли – 73,5 кг
Напомним, 25-летний Черкашин ранее рассказал о своих отношениях с Польшей.
Сообщалось, что боксер может переехать в США.
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