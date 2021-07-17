Черкашин и Бонелли уложились вес накануне очного противостояния
Черкашин: «Мой соперник в хорошей форме, мне нужно быть осторожным»
Украинский средневес – о предстоящем поединке на вечера бокса в Польше
08:55
Федор Черкашин / Фото - FacebookНепобежденный украинский боксер среднего дивизиона Федор Черкашин (17-0, 11 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с 43-летним аргентинцем Дамианом Бонелли (24-8, 20 КО).
Цитирует Черкашина Ring Polska.
«Бонелли опасен. Некоторые болельщики его вычеркивают, но я знаю, что он приедет сюда побеждать. Он в хорошей форме и мне обязательно нужно быть осторожным. В своих поединках он показал, что может доставить много проблем. Он безжалостен, и таких спортсменов нельзя недооценивать. Он также имеет неудобный стиль и наносит невидимые удары. С новым тренером мы переделываем некоторые вещи и работаем над элементами, которые я еще могу развивать. Сейчас я хочу показать это в бою и посмотреть, как это будет работать».
Напомним, поединок состоится 17 июля в Польше.
Накануне состоялась официальная церемония взвешивания боксеров.
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