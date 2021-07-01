Черкашин: «Представляю и буду представлять Украину, но Польше очень благодарен»
Черкашин вернется в ринг 17 июля
Противостоять украинцу будет возрастной аргентинец
08:41
Федор Черкашин / фото - Boxing News
Проспект средней весовой категории Федор Черкашин (17-0, 11 КО) проведет свой следующий поединок в Польшев рамках вечера бокса KBN 16 17 июля.
Украинец подерется против аргентинского джорнимена. Соперником Федора станет 43-летний Дамиан Бонелли (24-8, 20 КО).
Напомним, 25-летний Черкашин ранее рассказал о своих отношениях с Польшей.
Ранее сообщалось, что боксер может переехать в США.
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