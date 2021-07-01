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Черкашин вернется в ринг 17 июля

Противостоять украинцу будет возрастной аргентинец
Бокс Профессиональный бокс
08:41
Черкашин вернется в ринг 17 июля
Федор Черкашин / фото - Boxing News

Проспект средней весовой категории Федор Черкашин (17-0, 11 КО) проведет свой следующий поединок в Польшев рамках вечера бокса KBN 16 17 июля.

Украинец подерется против аргентинского джорнимена. Соперником Федора станет 43-летний Дамиан Бонелли (24-8, 20 КО).

Напомним, 25-летний Черкашин ранее рассказал о своих отношениях с Польшей.

Ранее сообщалось, что боксер может переехать в США.

Антон Кривенко
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Федор Черкашин

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