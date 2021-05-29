Чисора может провести реванш с Паркером
Чисора: «Джошуа нокаутирует Усика, но это будет долгая ночь для него»
Британец уверен в победе своего соотечественника над украинским супертяжеловесом
09:59
Дерек Чисора / Фото - paddypower.comБританский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV выразил уверенность в том, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в его дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в следующем поединке проведет обязательную защиту титула WBO против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
По мнению Чисоры, Эй Джей нокаутирует экс-чемпиона мира в крузервейте.
«Джошуа подерется с Усиком. Александр не будет драться с ним только в том случае, если заболеет коронавирусом. Он ждал этого поединка три года, так что зачем ему останавливаться и не драться? С какой стати Джошуа освобождать титул WBO? Я знаю, что если он это сделает, то Тайсон Фьюри сразу же подерется за этот пояс. Для чего это Джошуа? Если ты хочешь быть первым номером pound-for-pound, то будешь биться с каждым. Джошуа будет драться с Усиком, и он нокаутирует его, но это будет долгая ночь для Энтони».
Ранее сообщалось, что Джошуа может отказаться от титула WBO, чтобы не выходить в ринг с украинским боксером.