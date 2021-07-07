Чисора: «Меня ограбили в бою с Усиком»

Британец проиграл украинцу единогласным решением судей

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Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора (32-11, 23 КО) заявил, что его ограбили в поединках против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) и новозеландца Джозефа Паркера (29-2, 21 КО):

«И хоть есть вероятность, что меня ограбили в боях с Усиком и Паркером, я все же показал прогресс как боец. 2021 год выглядит очень многообещающим. Я возвращаюсь в тренировочный лагерь, и готов провести выступление уже этой осенью. Настало время для ВОЙНЫ».

Усику Чисора проиграл единогласным решением судей – 113:115, 113:115, 112:117, Паркеру – раздельным – 113:115, 115:113, 111:116.

Ранее Тайсон Фьюри выразил мнение, что Чисора побил Усика, а поэтому против Энтони Джошуа у украинца очень мало шансов.