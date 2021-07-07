Чисора прекратил сотрудничество с Хэем

За время их совместной работы Дерек провел шесть боев

Фото: Sky Sports

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора (32-11, 23 КО) прекратил сотрудничество со своим менеджером Дэвидом Хэем.

37-летний боксер работал Хэем три года, за которое провел шесть поединков. Победил Дэвида Прайса, Сенада Гаши и Артура Шпильку, но проиграл Диллиану Уайту, Джозефу Паркеру и Александру Усику. Хотя в последних двух случаях Чисора считает, что его ограбили.

У себя в Instagram Хэй признался, что продолжит следить за карьерой Дерека:

«Это были очень насыщенные несколько лет. Дерек вернулся в элиту супертяжелого дивизиона, проделав путь от «Дель Боя» до «Войны». Когда мы объявили о нашем партнерстве, то пообещали фанатам дать большие бои, о которых они просили, и я верю, что у нас получилось этого достичь. И хоть я более не являюсь менеджером Дерека, я продолжу с большим интересом следить за его карьерой и выказывать поддержку. Великобритания остается эпицентром всех важных событий в супертяжелом весе, и Дерек готов сойтись на ринге с каждым из тяжей. В нынешнем году у него целый ворох вариантов».

Ранее Чисора посмеялся над поражением сборной Украины от Англии.