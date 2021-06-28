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Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком

Украинцу предстоит сразиться за титулы британца в конце сентября
Бокс Профессиональный бокс
12:49
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Энтони Джошуа / Фото: boxingscene.com

Бою за титулы в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO) быть. Об этом высказались уже как промоутер обладателя поясов WBO/WBA/IBF Эдди Хирн, так и сам украинец.

И в то время как украинец подготовку к поединку в зале разбавляет времяпровождением в приятной компании Владимира Кличко на площадке для гольфа, то британец позволяет себе меньше волностей. AJ не особый поклонник соцсетей, но если же на его странице в Twitter появляется новый пост, то зачастую чемпион предстает на тренировке в спортзале или на спортивной площадке. Очередной раз Джошуа показал свою феноменальную форму, доказав, что в супертяжелом весе по физическим данным ему нет равных:

Напомним, что в андеркарде Усика против Джошуа выступит двоюродный брат Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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