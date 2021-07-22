Чудинов: «Альваресу будет сложно с Биволом»

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Федор Чудинов (23-2-1, 16 КО) в интервью YouTube-каналу USACHEV TV заявил, что у обладателя титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО) были бы хорошие шансы на победу в поединке с мексиканской суперзвездой Саулем Альваресом (58-1-2, 36 КО).

Я бы с удовольствием посмотрел такой бой. Дмитрий Бивол с его уровнем, габаритами и скоростью может победить. Там много шансов. Сауль хоть крепкий и быстрый, но он намного ниже. Бивол очень хорошо, жестко и быстро бьет, хорошо держит дистанцию, у него хороший тайминг.

Там у Бивола много шансов выиграть, а дальше все будет зависеть от ринга, подготовки, внутреннего состояния. Я могу сказать, что это 100 процентов будет отличный бой».