Выхрист подерется в андеркарте поединка Фьюри – Уайлдер
Чухаджян, Великовский и Иванов вернутся в ринг 31 июля
Боксеры подерутся на вечере бокса в Германии
08:13
фото - FSM
Обладатель пояса WBC Asia в средней весовой категории Андрей Великовский (19-2-1, 12 КО), чемпион WBC International Silver в суперсреднем весе Петр Иванов (13-0-2, 8 КО) и владелец титула WBA International Карен Чухаджян (18-1, 8 КО) вернутся в ринг 31 июля.
Украинские боксеры проведут свои следующие поединки на вечере бокса промоутерской компании Facher Sport Management в Карлсруе, Германии. Об этом стало известно из соцсетей организации.
Ранее стало известно, что в следующем шоу K2 Promotions Ukrаine свой поединок проведет Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО).
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