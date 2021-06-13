Cтивенсон: «Мне не понравилось мое выступление»

Шакур Стивенсон / фото - Getty Images

Новоиспеченный временный чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) прокомментировал свою победу в бою с Джеремией Накатилой (21-2, 17 КО), заявив, что остался недоволен собой в этом поединке. Цитирует Стивенсона портал ESPN.

Я пытался остановить его, но начал пропускать солидные удары. Мне это не понравилось, но в следующий раз я буду немного больше двигать головой и чуть активнее идти вперед.

Если бы у меня был выбор, я бы подрался с Оскаром Вальдесом. Но если мне нужно победить Джамела Херринга, чтобы получить этот бой, то я сделаю это. Джамел не может меня победить. Он это знает».