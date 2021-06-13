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Cтивенсон: «Мне не понравилось мое выступление»

Американец стал временным чемпионом WBO во втором полулегком весе
Бокс Профессиональный бокс
09:59
Cтивенсон: «Мне не понравилось мое выступление»
Шакур Стивенсон / фото - Getty Images

Новоиспеченный временный чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) прокомментировал свою победу в бою с Джеремией Накатилой (21-2, 17 КО), заявив, что остался недоволен собой в этом поединке. Цитирует Стивенсона портал ESPN.

«Если честно, мне не понравилось мое выступление. Я чувствовал, что могу выступить намного лучше, но Накатила оказался неудобным бойцом. Я дрался с неудобным соперником, который выбрасывает тяжелые удары и знает, как удерживать тебя и уходить. Он был действительно неудобным бойцом, вот и все.

Я пытался остановить его, но начал пропускать солидные удары. Мне это не понравилось, но в следующий раз я буду немного больше двигать головой и чуть активнее идти вперед.

Если бы у меня был выбор, я бы подрался с Оскаром Вальдесом. Но если мне нужно победить Джамела Херринга, чтобы получить этот бой, то я сделаю это. Джамел не может меня победить. Он это знает».

Напомним, Ломаченко не станет спускаться ради Стивенсона в полулегкий вес.

 

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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Шакур Стивенсон

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