«Д*рьмо». Лопес поддержал подхватившего COVID-19 Фьюри

У абсолютного чемпиона легкого веса также сорвался поединок из-за коронавируса

Теофимо Лопес / Фото: Thriller

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) отреагировал в своем Instagram на информацию о положительном тесте на коронавирус Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) в преддверии поединка британца с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).



Лопес и сам столкнулся с этой проблемой. Его поединок с претендентом на пояс IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) был перенесен из-за коронавирусной инфекции у Теофимо.

Д*рьмо… Это добралось и до твоей команды?!

Напомним, что Фьюри готов заменить временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 KO).