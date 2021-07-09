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«Д*рьмо». Лопес поддержал подхватившего COVID-19 Фьюри

У абсолютного чемпиона легкого веса также сорвался поединок из-за коронавируса
Бокс Профессиональный бокс
08:53
«Д*рьмо». Лопес поддержал подхватившего COVID-19 Фьюри
Теофимо Лопес / Фото: Thriller

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) отреагировал в своем Instagram на информацию о положительном тесте на коронавирус Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) в преддверии поединка британца с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

Лопес и сам столкнулся с этой проблемой. Его поединок с претендентом на пояс IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) был перенесен из-за коронавирусной инфекции у Теофимо.

Д*рьмо… Это добралось и до твоей команды?!

Напомним, что Фьюри готов заменить временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Теофимо Лопес

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