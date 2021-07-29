WBO может обязать Альвареса дать бой Заку Паркеру
«Давай снова сделаем это». Паркер вызвал Уайта на реванш
Первый бой завершился в пользу Диллиана
29 июля 22:59
Джозеф Паркер / фото - BoxingScene
Экс-чемпион супертяжелого веса, новозеландец Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) вызвал Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) на реванш. Первый бой оказался близким, но завершился в пользу временного чемпиона WBC.
В своем Instagram Паркер опубликовал нарезку хайлайтов с их первого боя, написав:
«Давай сделаем это снова».
Напомним, Уайт может вернуться на ринг в андеркарте поединка Альврес – Плант.
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