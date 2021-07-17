Редкач: «В бою со Спенсом я выбираю Пакьяо. Сейчас я вижу в нем больше мотивации и голода»
Даже собака в шоке. На открытую тренировку Пакьяо пожаловал лохматый фанат
Филиппинец готовится к бою против Спенса
15:15
Мэнни Пакьяо / фото - The Sun
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) провел открытую тренировку в рамках подготовки к бою против Эррола Спенса (27-0, 21 КО).
Посмотреть на впечатляющую форму 42-летнего филиппинца пришла даже собака, которую не сложно рассмотреть в толпе фанатов. Отметим, что поединок «Пак-мена» состоится 21 августа.
Мэнни ранее объяснил, почему выбрал в соперники именно американца.
Американский журналист считает, что следующим соперником Пакьяо может статьВасилий Ломаченко (15-2, 11 КО).
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