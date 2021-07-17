Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 0
Теннис (8 событий из 35) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
13:30 Николай Басилашвили - Ласло Дйере 0:2 Окончен
15:00 Стефанос Циципас - Филипп Краинович 1:2 Окончен
17:15 Душан Ладжович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
19:10 Бенуа Пер - Федерико Дельбонис 1:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
12:00 Янник Ханфманн - Артур Риндеркнеч 2:0 Окончен
13:45 Фредерико Кориа - Кристиан Гарин 2:1 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:00 Виктория Кузмова - Тереза Мартинкова 0:2 Окончен
12:25 Сторм Сандерс - Греетье Миннен 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 8) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
16:30 Федерико Дельбонис - Пабло Каррено-Буста 0:0 1-й сет
Теннис (8 событий из 48) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Ласло Дйере 2:0 Окончен
16:30 Федерико Дельбонис - Пабло Каррено-Буста 0:0 1-й сет
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
14:00 Янник Ханфманн - Фредерико Кориа 0:2 Окончен
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон -:- Запланирован
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
14:05 Катерина Бондаренко - Anastasia Zakharova 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:30 Тереза Мартинкова - Греетье Миннен 2:0 Окончен
13:10 Син Ю Ванг - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
17:45 Ангелина Калинина - Даниэлле Росе Коллинс -:- Запланирован
нет важных матчей

Даже собака в шоке. На открытую тренировку Пакьяо пожаловал лохматый фанат

Филиппинец готовится к бою против Спенса
Бокс Профессиональный бокс
15:15
Даже собака в шоке. На открытую тренировку Пакьяо пожаловал лохматый фанат
Мэнни Пакьяо / фото - The Sun

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) провел открытую тренировку в рамках подготовки к бою против Эррола Спенса (27-0, 21 КО).

Посмотреть на впечатляющую форму 42-летнего филиппинца пришла даже собака, которую не сложно рассмотреть в толпе фанатов. Отметим, что поединок «Пак-мена» состоится 21 августа.

Мэнни ранее объяснил, почему выбрал в соперники именно американца.

Американский журналист считает, что следующим соперником Пакьяо может статьВасилий Ломаченко (15-2, 11 КО).

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Пакьяо: «Я выбирал между Кроуфордом, Майки Гарсией и Спенсом, в итоге выбрал Эррола»
Пакьяо: «Я выбирал между Кроуфордом, Майки Гарсией и Спенсом, в итоге выбрал Эррола»
Бокс Профессиональный бокс
09:58
Редкач: «В бою со Спенсом я выбираю Пакьяо. Сейчас я вижу в нем больше мотивации и голода»
Редкач: «В бою со Спенсом я выбираю Пакьяо. Сейчас я вижу в нем больше мотивации и голода»
Бокс Профессиональный бокс
09:00
Пакьяо: «Я мог провести более простой бой, но выбрал Спенса»
Пакьяо: «Я мог провести более простой бой, но выбрал Спенса»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 20:54
Тайсон: «Нельзя списывать Пакьяо – он победил Турмана»
Тайсон: «Нельзя списывать Пакьяо – он победил Турмана»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 14:00
1
Ломаченко против Пакьяо. Звучит нереально, но американский журналист верит в то, что бой состоится
Мнение
Ломаченко против Пакьяо. Звучит нереально, но американский журналист верит в то, что бой состоится
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 16:04
Роуч: «Я вижу в действиях Спенса больше недостатков, по сравнению с Турманом»
Роуч: «Я вижу в действиях Спенса больше недостатков, по сравнению с Турманом»
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 14:50

Новости: Бокс

Как Усику победить Джошуа? Несколько советов для украинского супертяжа
Мнение
Как Усику победить Джошуа? Несколько советов для украинского супертяжа
Профессиональный бокс
17:00
Тейлор: «Лопес должен дать реванш Ломаченко, он не абсолютный чемпион»
Тейлор: «Лопес должен дать реванш Ломаченко, он не абсолютный чемпион»
Профессиональный бокс
16:02
Ровно 22 года назад Кличко впервые завоевал титул WBA
История
Ровно 22 года назад Кличко впервые завоевал титул WBA
Профессиональный бокс
15:32
Даже собака в шоке. На открытую тренировку Пакьяо пожаловал лохматый фанат
Даже собака в шоке. На открытую тренировку Пакьяо пожаловал лохматый фанат
Профессиональный бокс
15:15
Диас и Хэйни устроили словесные баталии в Twitter. Похоже, бой не за горами
Диас и Хэйни устроили словесные баталии в Twitter. Похоже, бой не за горами
Профессиональный бокс
14:28
Уайт: «Фьюри – мерзкий тип, его главный навык – обманывать публику»
Уайт: «Фьюри – мерзкий тип, его главный навык – обманывать публику»
Профессиональный бокс
14:00
Митрофанов: «В тренировочном лагере получилось реализовать все по максимуму»
Митрофанов: «В тренировочном лагере получилось реализовать все по максимуму»
Профессиональный бокс
13:33
Брэдли считает, что у Кастаньо нет шансов в бою с Чарло
Брэдли считает, что у Кастаньо нет шансов в бою с Чарло
Профессиональный бокс
13:00
Уайт: «Фьюри поимел супертяжелый дивизион, а теперь бокс страдает из-за этого»
Уайт: «Фьюри поимел супертяжелый дивизион, а теперь бокс страдает из-за этого»
Профессиональный бокс
12:20
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
12
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Все новости