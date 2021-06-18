На это зрелище стоит взглянуть. Де Ла Хойя вернется в ринг в поединке с экс-чемпионом UFC
Де Ла Хойя: «Мы с Белфортом покажем миру бокс высокого уровня»
Легендарный американец отметил уважение к экс-чемпиону UFC
13:44
Оскар Де Ла Хойя / Фото - TwitterЭкс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) прокомментировал предстоящий поединок с экс-обладателем титула UFC в полутяжелом дивизионе Витором Белфортом.
Цитирует американца BoxingScene.
«Я готов вернуться на ринг. Я горжусь тем, что являюсь частью Triller и Verzuz. Их модель переосмысления бокса революционна. Я не испытываю ничего, кроме уважения к такому чемпиону, как Витор Белфорт. Мы покажем миру бокс высокого уровня. Для меня было невероятно важно, что мое возвращение произойдет именно в день фестиваля TrillerVerz. Это важный момент в истории для меня и моих поклонников. Для всех, кто имеет корни и связи в Мексике, это намного больше, чем просто мероприятие».
Поединок Де Ла Хойя – Белфорт состоится 11 сентября в рамках фестиваля TrillerVerz, на котором объединятся компании Verzuz и Fight Club.