Де Ла Хойя намерен совершить самое грандиозное возвращение в истории бокса

«Золотой мальчик» проведет бой против бывшего бойца UFC

Фото: Boxing Scene

Бывший чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя рассказал о своем возвращении в бокс в бою против экс-бойца UFC Витора Белфорта. Слова «Золотого мальчика» приводит BoxingScene:

«Не знаю, во что я ввязался, ведь он большой парень. Посмотрим. У меня хороший подбородок, поэтому я должен работать над своим телом, использовать свою скорость. У меня есть хороший план поединка. Я должен выглядеть таким, каким был до того, как дрался с Мэнни Пакьяо в 2008 году. Я добился всего, что нужно сделать в боксе. Я хочу совершить самое большое возвращение в истории этого спорта».

Недавно Де Ла Хойя выразил желание также подраться с Флойдом Мейвезером и Саулем Альваресом.