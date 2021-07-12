Де Ла Хойя намерен совершить самое грандиозное возвращение в истории бокса

В поисках сокровищ: змеиный остров
16 июля 21:40
Бывший чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя рассказал о своем возвращении в бокс в бою против экс-бойца UFC Витора Белфорта. Слова «Золотого мальчика» приводит BoxingScene:
«Не знаю, во что я ввязался, ведь он большой парень. Посмотрим. У меня хороший подбородок, поэтому я должен работать над своим телом, использовать свою скорость.
У меня есть хороший план поединка. Я должен выглядеть таким, каким был до того, как дрался с Мэнни Пакьяо в 2008 году.
Я добился всего, что нужно сделать в боксе. Я хочу совершить самое большое возвращение в истории этого спорта».
Недавно Де Ла Хойя выразил желание также подраться с Флойдом Мейвезером и Саулем Альваресом.
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