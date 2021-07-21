Де Ла Хойя намерен совершить самое грандиозное возвращение в истории бокса
Де Ла Хойя показал, как готовится к Белфорту
Оскар признался, что йога помогла ему набрать форму
21 июля 15:54
Оскар де ла Хойя / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя в Instagram
показал свою тренировку перед возвращением в бокс, которое случится 11 сентября боем против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта.
«Это просто небольшая разминка перед тяжелой тренировкой. Я прогрессирую в своих тренировках, чувствую себя более быстрым, с таймингом у меня всё хорошо. Сейчас я вешу 186 фунтов и до 11 сентября скину ещё десяток. Возраст это лишь цифры, ребятки.
Йога сотворила со мной чудеса. Каждый день я питаюсь здоровой пищей. Если тебе сложно найти мотивацию, если ты привык жаловаться и всё время критиковать, если ты из тех, кто просто лежит и ничего не делает, оскорбляя других за клавиатурой, я скажу, что и для тебя тоже есть надежда. Поднимай свою задницу и просто работай. Задай себе цель, которую ты сможешь вскоре достичь и начинай с малого».
Напомним, ранее Де Ла Хойя заявил, что ему интересен поединок против Андерсона Силвы.