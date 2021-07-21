Де Ла Хойя показал, как готовится к Белфорту

Оскар де ла Хойя / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя в Instagram показал свою тренировку перед возвращением в бокс, которое случится 11 сентября боем против бывшего чемпиона UFC Витора Белфорта.



Йога сотворила со мной чудеса. Каждый день я питаюсь здоровой пищей. Если тебе сложно найти мотивацию, если ты привык жаловаться и всё время критиковать, если ты из тех, кто просто лежит и ничего не делает, оскорбляя других за клавиатурой, я скажу, что и для тебя тоже есть надежда. Поднимай свою задницу и просто работай. Задай себе цель, которую ты сможешь вскоре достичь и начинай с малого».