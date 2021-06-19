Донэйр рассказал, как Спенс может победить Пакьяо
Де Ла Хойя предупредил Спенса о Пакьяо
Экс-чемпион мира поделился мнением о поединке
08:37
Оскар Де Ла Хойя и Пакьяо / фото - Sado Boxing
Экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о поединке между чемпионом мира по версиям WBC/IBF Эррола Спенса (27-0, 21 КО) и легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (63-7-2, 39 КО).
Мексиканец заявил в комментарии Give me Sport, что Эрролу с 42-летним ветераном нужно будет быть аккуратным.
«Мне нравится этот бой, это отличное противостояние. Я думаю, что Спенс - замечательный боец. Как по мне, несмотря на свое великолепие, ему нужно быть осторожным с Пакьяо.
Когда Пакьяо поднимает руки, ты знаешь, что он будет выбрасывать удар. Он делает это, а затем пробивает. Спенсу необходимо быть осторожным с этим. Но я люблю Эррола, и это будет отличный поединок».
Ранее мнением о поединке поделился Нонито Донэйр.
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