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Де Ла Хойя предупредил Спенса о Пакьяо

Экс-чемпион мира поделился мнением о поединке
Бокс Профессиональный бокс
08:37
Де Ла Хойя предупредил Спенса о Пакьяо
Оскар Де Ла Хойя и Пакьяо / фото - Sado Boxing

Экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о поединке между чемпионом мира по версиям WBC/IBF Эррола Спенса (27-0, 21 КО) и легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (63-7-2, 39 КО).

Мексиканец заявил в комментарии Give me Sport, что Эрролу с 42-летним ветераном нужно будет быть аккуратным.

«Мне нравится этот бой, это отличное противостояние. Я думаю, что Спенс - замечательный боец. Как по мне, несмотря на свое великолепие, ему нужно быть осторожным с Пакьяо.

Когда Пакьяо поднимает руки, ты знаешь, что он будет выбрасывать удар. Он делает это, а затем пробивает. Спенсу необходимо быть осторожным с этим. Но я люблю Эррола, и это будет отличный поединок». 

Ранее мнением о поединке поделился Нонито Донэйр.

Антон Кривенко
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Теги

Мэнни Пакьяо Оскар де ла Хойя Эррол Спенс

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