Де Ла Хойя: «Все, что есть у Канело – это мощь»
Де Ла Хойя снова хочет стать чемпионом мира
Американец считает, что у него есть хорошие шансы завоевать титул
10:10
Оскар Де Ла Хойя / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя считает, что у него есть хорошие шансы завоевать очередной для него титул чемпиона мира в пятидесятилетнем возрасте.
Оскара цитирует портал boxingnews24.com:
«Я верю в это. Прямо сейчас я иду совершенно другим путем: я ментально крепче, чем был раньше, у меня запредельная мотивация, я правильно тренируюсь и веду подходящий образ жизни. Многие годы я жил, словно персонаж из фильма «День сурка», делая одно и то же дерьмо, но теперь я выбрал другой путь. И он куда проще.
Твоему телу приходиться нелегко. Мне ведь 48 лет, но путь, который я выбрал, в разы легче. Черт, почему я не додумался до этого много лет назад? Тот факт, что Джордж Форман становился чемпионом мира, а также Бернард Хопкинс делал это... Эй, может быть, сейчас настало мое время».
Боксерский поединок Витора Белфорта и Оскара Де Ла Хойи будет профессиональным.
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