Де Ла Хойя снова хочет стать чемпионом мира

Оскар Де Ла Хойя / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя считает, что у него есть хорошие шансы завоевать очередной для него титул чемпиона мира в пятидесятилетнем возрасте.

Оскара цитирует портал boxingnews24.com:

Твоему телу приходиться нелегко. Мне ведь 48 лет, но путь, который я выбрал, в разы легче. Черт, почему я не додумался до этого много лет назад? Тот факт, что Джордж Форман становился чемпионом мира, а также Бернард Хопкинс делал это... Эй, может быть, сейчас настало мое время».