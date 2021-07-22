Де Ла Хойя: «Возраст – всего лишь цифра»

Оскар Де Ла Хойя / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) рассказал о подготовке к предстоящему поединку с бывшим бойцом UFC Витором Белфортом.

По мере того, как мои тренировки прогрессируют, я чувствую себя быстрее, я иду в ногу со временем. Возраст – это всего лишь цифра.

Когда люди говорят мне, что я слишком стар, я даю им понять, что разум – очень мощный инструмент, когда он хорошо подготовлен.

Йога творит чудеса для меня, также я соблюдаю здоровое питание каждый день.

Если вам сложно получить мотивацию, если вы жалуетесь и постоянно критикуете, если вы тот, кто бездельничает и издевается над всеми через клавиатуру, позвольте мне сказать вам, что у вас есть надежда.

Встаньте и просто сделайте то, что нужно. Не так важно, какая у вас цель.Все начинается с малого».