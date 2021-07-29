Де Ла Хойя: «Все, что есть у Канело – это мощь»

«Разборки в стиле кунг-фу»
22:40
Оскар Де Ла Хойя, бывший промоутер Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), в очередной раз негативно высказался в адрес своего экс-подопечного. В своем Twitter Де Ла Хойя заявил, что единственный боксерский навык, которым обладает Канело – это мощь, подчеркнув, что готов разделить ринг с действующим лидером P4P.
«Все, что есть у Канело — это мощь. Вот и все, а ее я смогу выдержать, у меня крепкий подбородок, ок? Мощь я выдержу. Вот скорость как была у Пакьяо, это совсем другая история».
Напомним, Канело показал актуальную физическую форму.
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