Де Ла Хойя все не унимается: «С нами Альварес зарабатывал больше, чем сейчас»

Golden Boy долгое время занималась делами лидера Р4Р

Оскар Де Ла Хойя / Фото: Getty Images

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя вновь высказался об уходе чемпиона мира WBC, WBA, WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 36 КО):

«Я могу это пережить. Это бизнес. Бизнес есть бизнес. Единственное, что меня немного беспокоит, это то, что мы все подготовили для него. Он зарабатывал с нами больше денег, чем сейчас, с другим промоутером. Это просто не имело смысла».

Сейчас Альварес свободный агент, однако это не мешает ему оставаться самым высокооплачиваемым боксером современности. В последних боях он сотрудничал с британским промоутером Эдди Хирном, а его поединки транслировались на DAZN.