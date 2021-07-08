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Де Ла Хойя все не унимается: «С нами Альварес зарабатывал больше, чем сейчас»

Golden Boy долгое время занималась делами лидера Р4Р
Бокс Профессиональный бокс
17:37
Де Ла Хойя все не унимается: «С нами Альварес зарабатывал больше, чем сейчас»
Оскар Де Ла Хойя / Фото: Getty Images

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя вновь высказался об уходе чемпиона мира WBC, WBA, WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 36 КО):

«Я могу это пережить. Это бизнес. Бизнес есть бизнес. Единственное, что меня немного беспокоит, это то, что мы все подготовили для него.

Он зарабатывал с нами больше денег, чем сейчас, с другим промоутером. Это просто не имело смысла».


Сейчас Альварес свободный агент, однако это не мешает ему оставаться самым высокооплачиваемым боксером современности. В последних боях он сотрудничал с британским промоутером Эдди Хирном, а его поединки транслировались на DAZN.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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Теги

Сауль Альварес Оскар де ла Хойя

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