Де Ла Хойя: «Я в шоке от того, насколько я хорош»

Экс-чемпион мира проведет первый поединок после 13-летнего простоя

Оскар де ла Хойя / Фото: WBC

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 KO) рассказал в интервью Fino Boxing о ходе своей подготовки к бою против экс-чемпиона UFC Витора Белфорта. Отметим, что последний поединок американец провел в 2008 году против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).



Я думаю, что буду очень агрессивен, вот на самом деле и весь секрет. У меня есть техника, но нужна еще и отличная физическая форма. Над ней я сейчас и работаю. Мои рефлексы работают просто великолепно, я был просто шокирован. Мой джеб сейчас очень-очень быстр. Мне нужны отличные кондиции для того, чтобы агрессивно драться, удивить соперника и заставить отказаться от своего плана на бой. Он мощный панчер, поэтому мне нужно опасаться ударов, но все в порядке – у меня крепкий подбородок.

Напомним, что Де Ла Хойя хотел бы взять реванш у Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO).