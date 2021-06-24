Джойс: «Готовился к бою с Такамом, словно впереди бой с Усиком»
Делился опытом? Усик встретился с Владимиром Кличко
Похоже, боксеры провели встречу на яхте
12:19
Александр Усик / фото - 112
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко встретился с Александром Усиком (18-0, 13 КО). Снимок на фоне яхт был опубликован в Instagram LomUs.
Усик ранее поделился совместным снимком с женой, видимо, сделанным во время сборов на встречу.
Следующий поединок Александр проведет против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1 22 КО). Кличко-младший завершил карьеру, проиграв Джошуа техническим нокаутом.
Напомним, что Джошуа готовится к Усику с боксером-левшой, который копирует стиль украинца.
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