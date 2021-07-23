Денис Беринчик – Артем Лобов. Онлайн трансляция

Украинец дебютирует в кулачных боях





Денис Беринчик, Артем Лобов

24 июля в Киеве пройдет турнир организации кулачных боев Mahatch, в главном событии которого чемпион WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 KO) сразится с экс-бойцом UFC и Bare Knuckle FC ирландцем Артемом Лобовым.



Отметим, что для украинца это будет дебют в кулачных боях. Лобов же провел три таких боя и имеет две победы и одно поражение. Среди побежденных ирландцем соперников был экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Приблизительное начало боя – 21:00.