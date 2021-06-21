Дэнни Гарсия дал прогноз на бой Пакьяо – Спенс

Американец считает, что шансы равны

Дэнни Гарсия / фото - WBN

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО) дал прогноз на предстоящий поединок между Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО). Американец считает, что оба боксера способны на нокаут. Слова Дэнни приводит Boxing Scene.

«Я думаю, что это бой 50 на 50, если честно. Я вижу, как они оба нокаутируют друг друга. И я думаю, что этот бой не продлится полную дистанцию. Я думаю, кто-то будет нокаутирован. Это может быть либо-либо. Если Мэнни будет драться так же, как он дрался с Китом Турманом, я верю, что он сможет остановить Спенса. Но Спенс может остановить его ударом по корпусу».

Ранее Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о поединке.