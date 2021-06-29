Дэнни Гарсия: «Джервонта Дэвис умеет нокаутировать одним ударом»

Дэнни Гарсия / фото - Celebrity News

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО) прокомментировал поединок Марио Барриоса (26-1, 17 КО) против Джервонты Дэвиса (25-0, 24 КО). Американец уверен, что его соотечественник – прирожденный нокаутер.

Он хорошо смотрелся, у него есть сила. Он умеет нокаутировать с одного удара. Однако я понимал, что на этот раз все будет иначе. Понимал, что этот парнишка даст ему бой. До какого-то момента, после чего пропустит тяжелый удар. Так и произошло».