Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания 3:5* Окончен
22:00 Франция - Швейцария 3:3* Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 102:113 Окончен
Теннис (6 событий из 32) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Новак Джокович - Jack Draper 3:1 Окончен
16:50 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо 0:3 Окончен
18:50 Маккензи Макдональд - Карен Хачанов 1:3 Окончен
20:05 Энди Маррей - Николай Басилашвили 3:1 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:30 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов 0:2 Окончен
17:50 Слоан Стивенс - Петра Квитова 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия -:- Запланирован
22:00 Швеция - Украина -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 82) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Denis Shapovalov - Филипп Кольшрайбер 2:1 Прерван
16:45 Кристофер О'Коннелл - Гаэль Монфис 1:1 Отложен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Михаэла Бузарнеску - Винус Уильямс 1:2 Окончен
13:00 Элисе Мертенс - Харрье Дарт 2:0 Окончен
13:00 Каролина Плишкова - Тамара Зиданшек 2:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован

Дэнни Гарсия: «Джервонта Дэвис умеет нокаутировать одним ударом»

Экс-чемпион мира – о бое против Барриоса
Бокс Профессиональный бокс
16:02
Дэнни Гарсия: «Джервонта Дэвис умеет нокаутировать одним ударом»
Дэнни Гарсия / фото - Celebrity News

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО) прокомментировал поединок Марио Барриоса (26-1, 17 КО) против Джервонты Дэвиса (25-0, 24 КО). Американец уверен, что его соотечественник – прирожденный нокаутер.

«Да, я посмотрел бой, но я был дома. Было классно. Отличная промоутерская работа. Другой боец не заставил бы меня пойти на это. Джервонта же нашел свое гнездо.

Он хорошо смотрелся, у него есть сила. Он умеет нокаутировать с одного удара. Однако я понимал, что на этот раз все будет иначе. Понимал, что этот парнишка даст ему бой. До какого-то момента, после чего пропустит тяжелый удар. Так и произошло».

Тедди Атлас ранее сравнил Дэвиса и Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дэнни Гарсия Джервонта Дэвис Марио Барриос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Спенс: «Дэвис – особенный боец»
Спенс: «Дэвис – особенный боец»
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Промоутер Дэвиса оценил его выступление против Барриоса
Промоутер Дэвиса оценил его выступление против Барриоса
Бокс Профессиональный бокс
13:50
Тренер Барриоса: «Марио показал, как побить Дэвиса»
Тренер Барриоса: «Марио показал, как побить Дэвиса»
Бокс Профессиональный бокс
12:50
Барриос: «Для меня было большой честью разделить ринг с Дэвисом»
Барриос: «Для меня было большой честью разделить ринг с Дэвисом»
Бокс Профессиональный бокс
10:40
Дэвис пожаловался на проблемы с руками после боя с Барриосом
Дэвис пожаловался на проблемы с руками после боя с Барриосом
Бокс Профессиональный бокс
10:30
Дэвис обратился к Барриосу после боя
Дэвис обратился к Барриосу после боя
Бокс Профессиональный бокс
08:30
1

Новости: Бокс

«Чемпион вернулся, теперь осталось вернуть свои пояса». Звезда Голливуда поздравил Ломаченко с феноменальным выступлением
«Чемпион вернулся, теперь осталось вернуть свои пояса». Звезда Голливуда поздравил Ломаченко с феноменальным выступлением
Профессиональный бокс
16:35
Дэнни Гарсия: «Джервонта Дэвис умеет нокаутировать одним ударом»
Дэнни Гарсия: «Джервонта Дэвис умеет нокаутировать одним ударом»
Профессиональный бокс
16:02
Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»
Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»
Профессиональный бокс
15:49
Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»
Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»
Профессиональный бокс
15:47
Ломаченко: «Несмотря на размеры Джошуа, Усик имеет большие шансы на победу благодаря скорости»
Ломаченко: «Несмотря на размеры Джошуа, Усик имеет большие шансы на победу благодаря скорости»
Профессиональный бокс
15:23
Спенс: «Дэвис – особенный боец»
Спенс: «Дэвис – особенный боец»
Профессиональный бокс
14:50
Кличко вышел в свет с очаровательной незнакомкой
Кличко вышел в свет с очаровательной незнакомкой
Профессиональный бокс
14:37
Вслед за Рогавой. Барабанов получил лицензию на участие в Токио-2020
Вслед за Рогавой. Барабанов получил лицензию на участие в Токио-2020
Аматорский бокс
14:33
Промоутер Дэвиса оценил его выступление против Барриоса
Промоутер Дэвиса оценил его выступление против Барриоса
Профессиональный бокс
13:50
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости