Спенс: «Дэвис – особенный боец»
Дэнни Гарсия: «Джервонта Дэвис умеет нокаутировать одним ударом»
Экс-чемпион мира – о бое против Барриоса
16:02
Дэнни Гарсия / фото - Celebrity News
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО) прокомментировал поединок Марио Барриоса (26-1, 17 КО) против Джервонты Дэвиса (25-0, 24 КО). Американец уверен, что его соотечественник – прирожденный нокаутер.
«Да, я посмотрел бой, но я был дома. Было классно. Отличная промоутерская работа. Другой боец не заставил бы меня пойти на это. Джервонта же нашел свое гнездо.
Он хорошо смотрелся, у него есть сила. Он умеет нокаутировать с одного удара. Однако я понимал, что на этот раз все будет иначе. Понимал, что этот парнишка даст ему бой. До какого-то момента, после чего пропустит тяжелый удар. Так и произошло».
Тедди Атлас ранее сравнил Дэвиса и Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
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