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Дэнни Гарсия: «Всегда мечтал покорить 3 дивизиона. После одного боя готов драться с Джермеллом Чарло»

Американец хочет подняться в первый средний дивизион
Бокс Профессиональный бокс
16:16
Дэнни Гарсия: «Всегда мечтал покорить 3 дивизиона. После одного боя готов драться с Джермеллом Чарло»
Дэнни Гарсия / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО) поделился планами на будущее. Американец намерен покорить еще один дивизион и уже через бой готов драться против обладателя титулов WBC/WBA/IBF Джермелла Чарло (34-1, 18 КО). Слова Гарсии приводит Boxing News 24.

«Я серьезен в своем намерении подняться в первый средний вес. Очевидно, что я не буду самым большим парнем там, но я всегда мечтал покорить три дивизиона. Так что меня ожидает следующая большая глава карьеры.

Для начала мне нужно испытать себя. Я должен хотя бы раз подраться в этом весе, после чего, если мне предложат бой с Джермеллом Чарло, я соглашусь». 

Ранее экс-тренер Гарсии Роберт дал прогноз на реванш Ломаченко – Лопес.

Антон Кривенко
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Теги

Дэнни Гарсия Джермелл Чарло

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