Детали по бою Джошуа – Усик. Красюк рассказал о переговорах, дате и месте поединка

Не факт, что встреча пройдет на «Уэмбли»

Эксклюзив

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото - XSPORT

Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк в комментарии XSPORT рассказал о переговорах вокруг боя между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

О контакте с Эдди Хирном, ориентировочной дате встречи и планируемом месте проведения поединка:

По бою Джошуа с Усиком проясните ситуацию. Будет бой, не будет?

Смотрите, будет бой или нет – есть хрустальный шар, как метод предсказания, еще другие методы. А так, чтобы гарантированно сказать, что он будет – это можно только в тот момент, когда бойцы вышли в ринг и прозвучал гонг первого раунда. Тогда уже понятно, что бой будет. На самом деле, ход переговоров у нас достаточно динамичный. С Эдди Хирном мы каждый день на связи – мы согласовываем уже детали условий. Уже получено официальное предложение, оно уже согласовано со всеми участниками процесса. А в нашем случае два основных участника – это Энтони Джошуа и Александр Усик. Он являются персонами, которые принимают окончательное решение по всем абсолютно параметрам. Сейчас мы утрясаем детали. Конечно, случиться может все, что угодно. Особенно в мире, который сейчас настолько динамично меняется. Но очень хорошие ожидания, хорошие перспективы на то, что в ближайшее время мы сможем подписать контракт. И, на самом деле, время достаточно ограничено, WBO нам дало 10 дней, чтобы контракт был подписан.

Это, получается, до 31 мая?

Да.

А сам бой на когда запланирован?

На конец августа, начало сентября. 28 августа – дата, которая звучала, она наиболее оптимальна для всех. Каждый из нас ориентируется именно на нее, как на дату плановую. Как будет в реальности – еще будем согласовывать, но ориентируемся на нее.

Насколько вероятно, что бой пройдет на «Уэмбли»?

Это рабочая локация и рабочая дата. На самом деле, бой может пройти в любой другой стране. После подписания контракта мы займемся согласовательными моментами. То есть, мы будем предлагать бой на рынок. Возможно, поступит предложение из других стран более экономически целесообразное, нежели бой на «Уэмбли», потому что мы понимаем калькуляцию, как это будет выглядеть. И если будут желающие провести такой поединок, то все стороны с удовольствием это сделают.

Эдди Хирн уверен, что Джошуа будет рад провести следующий бой против Усика. Другой британский промоутер заявил, что сторона украинца уже была готова идти в суд.