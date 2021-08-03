Девин Хэйни может подняться в первый полусредний вес

Такой исход возможен, если лидеры легкой весовой категории будут продолжать избегать боя с американцем

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии WBC в легком весе американца Девина Хэйни (26-0, 15 KO), сообщает, что его подопечный может подняться в первый полусредний дивизион, если лидеры легкой весовой категории будут продолжать избегать боя с ним. Для дебюта в суперлегком весе, Хирн рассматривает такие кандидатуры в соперники Хэйни, как Майки Гарсия (40-1, 30 КО) и Реджис Прогрейс (26-1, 22 КО).

Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:

«Я думаю, что Диас откажется от должности обязательного претендента на титул Хэйни. Вероятнее всего он проведет поединок с Райаном Гарсией. Нам нужны лидеры легкого веса. Рано или поздно мы получим большой бой. И это может даже произойти в первом полусреднем весе. Возможно, его соперником станет Майки Гарсия или Реджис Прогрейс. Вы знаете, мы уже начали вести переговоры. Мне нравится вариант поединка Хэйни против кого-то из этих парней. Он готов драться с любым соперником, также это относится к Гарсии и Прогрейсу».

Известны имена следующих возможных соперников Девина Хэйни.