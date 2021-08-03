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Девин Хэйни может подняться в первый полусредний вес

Такой исход возможен, если лидеры легкой весовой категории будут продолжать избегать боя с американцем
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:25
Девин Хэйни может подняться в первый полусредний вес
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии WBC в легком весе американца Девина Хэйни (26-0, 15 KO), сообщает, что его подопечный может подняться в первый полусредний дивизион, если лидеры легкой весовой категории будут продолжать избегать боя с ним. Для дебюта в суперлегком весе, Хирн рассматривает такие кандидатуры в соперники Хэйни, как Майки Гарсия (40-1, 30 КО) и Реджис Прогрейс (26-1, 22 КО).

Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:

«Я думаю, что Диас откажется от должности обязательного претендента на титул Хэйни. Вероятнее всего он проведет поединок с Райаном Гарсией. Нам нужны лидеры легкого веса. Рано или поздно мы получим большой бой. И это может даже произойти в первом полусреднем весе. Возможно, его соперником станет Майки Гарсия или Реджис Прогрейс.

Вы знаете, мы уже начали вести переговоры. Мне нравится вариант поединка Хэйни против кого-то из этих парней. Он готов драться с любым соперником, также это относится к Гарсии и Прогрейсу».

Известны имена следующих возможных соперников Девина Хэйни.

Рене Тер Велде
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Теги

Девин Хэйни Эдди Хирн Майки Гарсия Реджис Прогрейс

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