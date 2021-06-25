Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Дэвис: «Если я попаду и он «поплывет», мы все знаем, что я буду делать»
Титулованный американец – о предстоящем поединке с Барриосом
07:55
Джервонта Дэивс / Фото - mmaboxing.ruОбладатель титулов по версии WBA во втором полулегком и легком весах американец Джервонта Дэвис (24-0-0, 23 KO) считает, что его титульный поединок в третьем для себя дивизионе поможет подтвердить его претензии на статус звезды профессионального бокса в США.
Цитирует Дэвиса Fight Hub.
«Многие говорят, что Лео [Санта Крус] был слишком мал, поэтому мы просто хотели – я говорю, что я крутой, поэтому настало время это доказать. Поэтому мы поднимаемся на две весовые категории, чтобы показать отличное выступление. Барриосу 26 лет, это первый полусредний вес. Я поднимаюсь на две весовые категории, поэтому если мне это не зачтется, я даже не знаю, что мне еще надо сделать».
Дэвис не уверен, что сможет досрочно завершить поединок.
«Все зависит от того, что будет делать Марио Барриос. Я подожду и посмотрю. Я знаю, что спарринговал с парнями из первого полусреднего, но это не то же самое, что настоящий бой. Я определенно не настраиваюсь на нокаут, потому что он крупнее, но если я попаду и он «поплывет», мы все знаем, что я буду делать».
26 июня Дэвис проведет поединок против регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе Марио Барриоса (26-0, 17 KO).
Следить за поединком можно будет на сайте XSPORT в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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