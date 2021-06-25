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Дэвис: «Если я попаду и он «поплывет», мы все знаем, что я буду делать»

Титулованный американец – о предстоящем поединке с Барриосом


Бокс Профессиональный бокс
07:55
Дэвис: «Если я попаду и он «поплывет», мы все знаем, что я буду делать»
Джервонта Дэивс / Фото - mmaboxing.ru
Обладатель титулов по версии WBA во втором полулегком и легком весах американец Джервонта Дэвис (24-0-0, 23 KO) считает, что его титульный поединок в третьем для себя дивизионе поможет подтвердить его претензии на статус звезды профессионального бокса в США. 

Цитирует Дэвиса Fight Hub.

«Многие говорят, что Лео [Санта Крус] был слишком мал, поэтому мы просто хотели – я говорю, что я крутой, поэтому настало время это доказать. Поэтому мы поднимаемся на две весовые категории, чтобы показать отличное выступление. Барриосу 26 лет, это первый полусредний вес. Я поднимаюсь на две весовые категории, поэтому если мне это не зачтется, я даже не знаю, что мне еще надо сделать».

Дэвис не уверен, что сможет досрочно завершить поединок.

«Все зависит от того, что будет делать Марио Барриос. Я подожду и посмотрю. Я знаю, что спарринговал с парнями из первого полусреднего, но это не то же самое, что настоящий бой. Я определенно не настраиваюсь на нокаут, потому что он крупнее, но если я попаду и он «поплывет», мы все знаем, что я буду делать».


26 июня Дэвис проведет поединок против регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе Марио Барриоса (26-0, 17 KO).

Следить за поединком можно будет на сайте XSPORT в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
Владимир Кириченко
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Теги

Джервонта Дэвис Марио Барриос

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