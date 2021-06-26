Барриос: «У промоутеров большие планы на Дэвиса – я намерен их разрушить»
Дэвис и Барриос взвесились накануне очного противостояния
Поединок в первом полусреднем дивизионе состоится в Атланте
08:15
Дэвис и Барриос / Фото - BoxingSceneНакануне в Атланте (штат Джорджия, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников ивента от промоутерской компании PBC, который возглавит поединок между обладателем регулярного титула WBA в первом полусреднем весе Марио Барриосом (26-0, 17 KO) и действующим чемпионом во втором полулегком и легком дивизионах Джервонтой Дэвисом (24-0-0, 23 KO). Об этом сообщает BoxingScene.
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Джервонта Дэвис: 139.75 фунтов (63.05 кг) – Марио Барриос: 139.5 фунтов (63.05 кг)
Отметим, что Дэвис попытается покорить уже третью для себя весовую категорию.
Напомним, поединок между боксерами состоится 26 июня в Атланте (США).
Следить за поединком можно будет на сайте XSPORT в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
Комментарии 0