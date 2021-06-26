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Дэвис и Барриос взвесились накануне очного противостояния

Поединок в первом полусреднем дивизионе состоится в Атланте


Бокс Профессиональный бокс
08:15
Дэвис и Барриос взвесились накануне очного противостояния
Дэвис и Барриос / Фото - BoxingScene
Накануне в Атланте (штат Джорджия, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников ивента от промоутерской компании PBC, который возглавит поединок между обладателем регулярного титула WBA в первом полусреднем весе Марио Барриосом (26-0, 17 KO) и действующим чемпионом во втором полулегком и легком дивизионах Джервонтой Дэвисом (24-0-0, 23 KO). Об этом сообщает BoxingScene.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

Джервонта Дэвис: 139.75 фунтов (63.05 кг) – Марио Барриос: 139.5 фунтов (63.05 кг)


Отметим, что Дэвис попытается покорить уже третью для себя весовую категорию.

Напомним, поединок между боксерами состоится 26 июня в Атланте (США).

Следить за поединком можно будет на сайте XSPORT в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.


Владимир Кириченко
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Теги

Джервонта Дэвис Марио Барриос

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