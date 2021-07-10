Дэвис – Хирну: «Лопес, Хэйни, Гарсия – лохи, они не способны распродать арену»

«Танк» считает себя очень кассовым боксером

Джервонта Дэвис / Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) в Twitter отреагировал на слова британского промоутера Эдди Хирна, который ранее заявил, что «Танк» должен быть заинтересован в боях против легковесов Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), Девина Хэйни (26-0, 15 КО) и Райана Гарсии (21-0, 18 КО):

«Эй, Эдди, никто из этих лохов, которых ты перечислил, пока не способен нигде распродать арену. Я же делаю это влегкую и получаю за это бабло. Похоже, я им нужен больше, чем они мне».

Хирн:

«Да, ты в порядке. Твой бой недавно купили 200 000 домохозяйств. Только представь цифры с Девином, Тео и Райаном. Не недооценивай их ценность; эти бои как раз и хотят видеть фанаты. Бои за наследие!»

Джервонта считает себя очень востребованным боксером на PPV. Это не странно, ведь его делами занимается Флойд Мейвезер – настоящий король платных трансляций, поучаствовавший почти во всех самых кассовых боях в истории.

Дэвиса называют чемпионом мира в трех весовых категориях, однако это сомнительно, ведь полноценным титулом (WBA Super) он владеет только во втором полулегком дивизионе. Два других его пояса – легкий (WBA Regular) и суперлегкие веса (WBA Regular) – это, скорее проделки Всемирной боксерской ассоциации (WBA), у которой в каждом дивизионе по четыре чемпиона мира.

Следующий бой Дэвис проведет в октябре.