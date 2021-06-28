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Дэвис не будет драться с Ломаченко. Мейвезер будет сводить Джервонту лишь со своими боксерами

У Флойда не хотят давать заработать на себе другим промоутерам

Бокс Профессиональный бокс
09:34
Дэвис не будет драться с Ломаченко. Мейвезер будет сводить Джервонту лишь со своими боксерами
Флойд Мейвезер и Джервонта Дэвис / Фото: MAYWEATHER PROMOTIONS

Промоутер чемпиона WBA в трех весовых категориях Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО) Флойд Мейвезер заявил, что его подопечный в ближайшее время не будет проводить поединки с оппонентами из других промоутерских компаний. Слова «Денежного» приводит портал talksport.com.

«Команда Дэвиса сама выберет его следующем оппонента. Наш подход заключается в том, чтобы работать грамотно, а не тяжело. Поэтому мы все будем держать в своем доме. Mayweather Promotions и PBC – одна семья. Мы не будем делать великой другую промоутерскую компанию.

У нас есть достаточно боксеров в первом полусреднем, легком и втором полулегком весах. Мы продолжим драться с теми боксерами, с которыми должны драться».

Напомним, ранее Дэвис нокаутировал регулярного чемпиона WBA в первом полусреднем весе Марио Барриоса.

Карен Агабекян
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Теги

Джервонта Дэвис Флойд Мейвезер

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