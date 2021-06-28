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Дэвис не планирует продолжать боксировать в суперлегком весе

Джервонта видит себя во втором полулегком и легком дивизионах

Бокс Профессиональный бокс
14:38
Дэвис не планирует продолжать боксировать в суперлегком весе
Джервонта Дэвис / Фото: boxingscene.com

Чемпион мира WBA во втором полулегком весе, обладатель регулярных титулов WBA в легком и суперлегком весах Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) высказался о своем будущем в 63,5 кг. Слова американца приводит портал boxingscene.com.

«Все зависит от того, захочу ли я выступать тут. Если я захочу быть больше, то сделаю это. Если захочу остаться маленьким – так и будет.

Если честно, то сейчас я бы предпочел остаться в 130 и 135 фунтах. Да, я мог бы подняться в 140 фунтов ради правильного поединка, но пока в приоритете 130 и 135 фунтов».

Напомним, ранее Дэвис завоевал регулярный титул в 63,5 кг, нокаутировав Марио Барриоса.

Карен Агабекян
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