Дэвис не планирует продолжать боксировать в суперлегком весе

Джервонта Дэвис / Фото: boxingscene.com

Чемпион мира WBA во втором полулегком весе, обладатель регулярных титулов WBA в легком и суперлегком весах Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) высказался о своем будущем в 63,5 кг. Слова американца приводит портал boxingscene.com.



Если честно, то сейчас я бы предпочел остаться в 130 и 135 фунтах. Да, я мог бы подняться в 140 фунтов ради правильного поединка, но пока в приоритете 130 и 135 фунтов».