Майки Гарсия намерен выйти в ринг с победителем боя Дэвис – Барриос
Дэвис – о бое с победителем пары Рамирес – Тейлор: «Мой фокус на другом»
Американец готов принять и этот вызов
15:49
Джервонта Дэвис / фото - Boxing Scene
Боксер легкой весовой категории Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) высказался о бое против победителя пары Джоша Тейлора (17-0, 13 КО) и Хосе Рамиреса (26-0, 17 КО). Американец готовь принять этот вызов после следующего боя. Слова Дэвиса приводит Boxing Scene,
«В общем и целом нужно драться со всеми, но мой главный фокус сейчас на Марио Барриосе. А о бое Рамиреса и Тейлора я даже не знал, но я полностью за. Это отличная возможность, и если моя команда одобрит такой бой, я за. Думаю, в 63 кг я наберу свою лучшую форму».
Тейлор и Рамирес ранее провели битву взглядов. За боем за звание абсолютного чемпиона мира следите на XSPORT.
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